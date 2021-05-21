القرفة مع الكمون تساعد فى حرق الدهون وفقدان الوزن

كتبت مروة هريدى

لا يمكن إنكار حقيقة أن فقدان الدهون في الجسم أمر مستحيل دون ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي، حيث يمكن لهذين الاثنين جنبًا إلى جنب مع اتباع عادات نمط الحياة الصحية مساعدتك على التخلص من الكيلوجرامات بشكل فعال ومنعك من استعادة الوزن المفقود، ولكن هناك بعض العلاجات التي يمكن أن تسرع عملية حرق الدهون في الجسم وتساعد في الوصول إلى هدف فقدان الوزن بشكل أسرع وهى العلاج بالأعشاب، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

أضف عود قرفة إلى بذور الكمون إلى كوب من الماء وتركهما ينقعان طوال الليل، وفى الصباح نقوم بتسخين الماء لمدة دقيقتين ثم نضيف عصير نصف ليمونة وملعقة كبيرة من العسل ثم خلطهم جيدًا وتناولهما على معدة فارغة.

- كيف تساعد القرفة في إنقاص الوزن؟

التوابل العطرية مثل القرفة والتي تستخدم على نطاق واسع في الأطباق الحلوة والمالحة غنية ببعض مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الرائعة التي يمكن أن تكون مفيدة لصحتك بعدة طرق، حيث تشير الدراسات إلى أن القرفة يمكن أن تقلل من الآثار السيئة لتناول الأطعمة الغنية بالدهون، لذلك فهى مفيدة جدًا ومحملة بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا ويمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتسريع عملية حرق الدهون، كما أنها تحتوى على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

- كيف تساعد بذور الكمون في إنقاص الوزن؟

الكمون غنى بالحديد كما يحتوى على عنصر نشط فريد يسمى ثيموكينون وهي مادة كيميائية لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ويمكن أن يؤدي استهلاك هذه التوابل بانتظام إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي وخفض مستويات الكوليسترول وتقليل نسبة السكر في الدم وإزالة السموم من الجسم.