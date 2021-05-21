اليوم السابع
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الصندوق السيادى المصرى يستعد للدخول فى شراكات جديده فى مجال التعليم

الجمعة، 21 مايو 2021 03:00 ص
الصندوق السيادى المصرى يستعد للدخول فى شراكات جديده فى مجال التعليم التحول الرقمى
كتبت أسماء أمين

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يتفاوض الصندوق السيادى المصرى حاليا للدخول فى شراكات جديده فى مجال التعليم المدرسى والجامعى، وسوف يتم الإعلان قريبا عن  الدخول فى مساهمات جديده ،وذلك بعد استثمار الصندوق فى «جيمس مصر للتعليم » المُدار من جانب المجموعة المالية هيرميس.
 
ويعد قطاع البنية الأساسية من القطاعات المستهدفة للصندوق لفتح مجالات جديدة فى الاستثمار في هذا القطاع لم تكن موجودة على الخريطة الاستثمارية مثل اللوجستيات مخازن التوزيع ، البنية الاساسية لقواعد البيانات وتخلية المياه، وتشهد هذه الفترة تجهيز وتحضير  الاطر القانونية والتشريعية  تنفيذ هذة الاستثمارات المطلوبة بسرعه تحاكى سهولة تنفيذ التعاقدات فى بنبان.
 
ويتفاوض الصندوق السيادى حاليا مع مجموعة من مطورى المستشفيات نظرا لان  قطاع الخدمات الصحية والصناعات الدوائية يعد من القطاعات الاستثمارية الهامة، خاصة بعد كورنا، ونظرا لامتلاك مصر  قاعدة صناعية ساعدت فى الترويج لهذه النوعية من الاستثمارات لرفع كفاءة وتطوير المؤسسات الصحية، والتوسع فيها، ويعد  برنامج الرعاية الصحية الشاملة التى اعلنتها عن الدولة كانت  عنصر جذب للاستثمارات فى الخدمات الصحية .
 
كما يسعى الصندوق السيادى المصرى فى الاستثمار فى مجالات جديدة، خلال الفترة القادمة وخاصة فى المجالات التى لاتصدر اهتمامات المستثمرين ويعد مجال  التحول الرقمى  أهم الأهداف الأساسية للصندوق السيادى.
 
ويستهدف الصندوق السيادى القطاع الزراعى من خلال التخالف مع شركة إى فاينانس ،لتأسيس شركة جديدة بالشراكة مع إى فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، والبنك الزراعى المصرى، وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، لتطبيق الشمول المالى والخِدمى لشريحة المزارعين المصريين، ومن المستهدف حصول الصندوق السيادى على حصة أقلية بها، كما أنه جارٍ وضع التصور العام لها حاليًّا.
 
بحيث تستهدف الشركة الجديدة استخدام التكنولوجيا المالية للوصول للمزارع؛ الذى قد يستفيد منها من خلال تسهيل عملية تسويق وبيع وتخزين المحاصيل، بالاضافة الى خلق ضمانة تعزز جدارته الائتمانية، بجانب ضبط وتسهيل التسعير.

الصندوق السيادي المصرى

مجال التعليم

استثمارات الصندوق السيادى

التحول الرقمى

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