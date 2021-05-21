الداخلية تنظم قافلة طبية مجانية بروضة السيدة زينب ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب محمود عبد الراضي

نظمت وزارة الداخلية قافلة طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، استهدفت منطقة روضة السيدة زينب - بمحافظة القاهرة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من أهالى المنطقة وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

جاء ذلك فى ضوء استمرار تنفيذ مبادرة (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية والطبية للمواطنين، وتعظيماً لمبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما اضطلع الوفد المرافق من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة خلال تنفيذ المبادرة، بتلقى الإلتماسات والمطالب الأمنية والخدمية من أهالى المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإستجابة لها بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية بالوزارة، ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وتوالى الوزارة جهودها فى إستمرار توجيه القوافل الطبية والإنسانية لما لها من إعتبارات إنسانية وإجتماعية، إيماناً بالدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.