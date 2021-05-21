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الخارجية: الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة والدفع بمسار التسوية السياسية

الجمعة، 21 مايو 2021 06:50 م
الخارجية: الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة والدفع بمسار التسوية السياسية السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
أ ش أ

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أكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الأولوية الآن هى لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على الإجراءات الكفيلة باستقرار الأوضاع على الأرض في قطاع غزة، موكدا أن أعين مصر تنصب على أهمية عدم اغفال أصل وجذور المشكلة الأكبر ألا وهي الدفع بمسار التسوية السياسية.


وكانت مصر قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة (0200) فجر الجمعة (21 مايو) "بتوقيت فلسطين".


وقال حافظ - في مداخلة تليقزيونية مع قناة (الشرق) الفضائية اليوم الجمعة- أنه مثلما كانت الأولوية العمل على وقف التصعيد وبعد تحقيق وقف اطلاق النار المتبادل والمتزامن في قطاع غزة فجر اليوم يستمر الجانب المصرى فى مواصلة تحمل المسئولية تجاه العمل على اجراءات التنفيذ والاتفاق على الاجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع في المرحلة اللاحقة وبالتالي جاء قرار ايفاد وفدين أمنيين للمناطق الفلسطينية وايضا الى الجانب الاسرائيلي.


الخارجية

إطلاق النار بقطاع غزة

وقف إطلاق النار بقطاع غزة

غزة

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