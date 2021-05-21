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"أسوشيتد برس" عن وقف إطلاق النار فى غزة: مصر وسيط لا غنى عنه

الجمعة، 21 مايو 2021 01:26 ص
"أسوشيتد برس" عن وقف إطلاق النار فى غزة: مصر وسيط لا غنى عنه الأحداث فى غزة - أرشيفية
كتب وكالات

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سلطت وكالة "الاسوشيتد برس" الضوء على نجاح الدولة المصرية فى وقف إطلاق النار داخل الاراضى الفلسطينية، مشيرة إلى أن مصر أعادت تأكيد نفسها كوسيط لا غنى عنه فى الشرق الأوسط بعد نجاح اتفاق وقف إطلاق النار فى الحرب القصيرة والمكلفة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية .

 

وقالت الوكالة فى تقريرها، إن هذه أحدث حالة عملت فيها مصر كوسيط بين إسرائيل والفصائل فى غزة، والتى خاضت 4 حروب خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان.

 

وعلقت الوكالة قائلة: تقع مصر على حدود كل من إسرائيل وقطاع غزة ، وكانت لاعباً رئيسياً منذ أن سحبت إسرائيل قواتها من غزة عام 2005 وسيطرة حماس على القطاع عام 2007.

 

وأضافت : منذ اندلاع الحرب الأخيرة التى استمرت 11 يومًا، عملت مصر على توفير إطار يمكن للجانبين الاتفاق عليه، وفقًا لمسؤولين دبلوماسيين.

 

ونقلت الوكالة عن مايكل حنا ، مدير برنامج الولايات المتحدة فى مجموعة الأزمات الدولية، قوله: "بحكم الجغرافيا وعلاقاتها مع جميع الأطراف، فإن مصر فريدة فى هذا الأمر". "وبالطبع ، فهى تسعى إلى إظهار أهميتها الإقليمية وتأثيرها على جميع الأطراف المعنية ، بما فى ذلك الولايات المتحدة."

 


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