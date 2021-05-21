اليوم السابع
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أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم

الجمعة، 21 مايو 2021 03:55 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم عملات
كتبت سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة الموافق 21-5-2021، أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، حيث استقر 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر 1 ريال سعودى لـ ين يابانى 28.99 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.04 ين يابانى.
 
وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.99جنيه للشراء، و19.19جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.06جنيه للشراء، و19.19جنيه للبيع، أما فى "البنك التجارى الدولى cib" سجل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.58 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 28.99 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.04 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
 
 
أما عن أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 226.64 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 226.64 ريال بما يعادل  60.43$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 207.76 ريال  بما يعادل  55.40$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 198.32 ريال  بما يعادل  52.88$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 169.98 ريال  بما يعادل  45.32$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 132.21 ريال  بما يعادل  35.25$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 113.32 ريال بما يعادل  30.22$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,049 ريال بما يعادل  1,879$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,587 ريال بما يعادل 423.03$

سعر كيلو الذهب

بنحو 226,643 ريال بما يعادل 60,431$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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