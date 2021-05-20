أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس الموافق 20-5-2021، أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، حيث استقر 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر 1 ريال سعودى لـ ين يابانى لـ 29.04 مقابل سعره أمس كان بـ 29.11 ين يابانى.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليستقر فى البنك الأهلي المصري عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين سجل تباينا فى بنك "مصر" ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR) 1 يورو يسجل 4.58 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو. ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.04 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.11 ين يابانى. جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى. درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما عن أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 225.62 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 225.62 ريال بما يعادل 60.16$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 206.82 ريال بما يعادل 55.15$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 197.42 ريال بما يعادل 52.64$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 169.22 ريال بما يعادل 45.12$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 131.61 ريال بما يعادل 35.09$