سعر اليورو اليوم الخميس 20-5-2021 بالبنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر اليورو اليوم الخميس 20-5-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.99جنيه للشراء، و19.16جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.07جنيه للشراء، و19.23جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.08جنيه للشراء، و19.21جنيه للبيع، أما فى "البنك التجارى الدولى cib" سجل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

وف سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقراره أمام الجنيه فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 19.08 جنيه للشراء. 19.08 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.99 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 19.07جنيه.

19.16 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.23 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر 18.99 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 19.09 جنيه للشراء.

19.29 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 19.02 جنيه للشراء. 19.02 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.03 جنيه للشراء.