أسعار الذهب اليوم الجمعة ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 804 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، 21 مايو 2021 ، إذ يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة سعر 804 جنيهات للجرام دون إضافة مصنعية أو رسوم أخرى، في حين يسجل سعر أونصة الذهب عالمياً متوسط سعر 1878 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 3 جنيهات عن آخر سعر تم تسجيله في سوق الصاغة أمس على خلفية ارتفاع اونصة الذهب عالمياً بحوالي 8 دولارات.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 690 جنيها

عيار 21 سجل 804 جنيهات

عيار 24 سجل 919 جنيها

الجنيه الذهب 6432 جنيها

أونصة الذهب 1878 دولار.

وكانت أسعار الذهب العالمية سجلت مساء أمس مستويات هي الأعلي خلال هذا العام، واقتربت من حاجز 1900 دولار قبيل اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي، لكن الأسعار هبطت عند مستويات 1870 دولار مرة أخرى عقب انتهاء الاجتماع وتأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي على استمرار سياسيته النقدية الحالية، ثم عادت الأسعار للارتفاع مرة أخري لمستويات 1878 دولار

ويتحرك السعر في نطاق القناة السعرية بين 1860 إلي 1880 دولار للأونصة، في المعاملات الفورية خلال الأسبوع الجاري ومن المتوقع استمرار الحركة الشعرية للذهب في نفس الإطار حتي نهاية هذا الأسبوع.