شاهد أحدث الأسواق الحضارية الخضروات والفاكهة بالشرق الأوسط فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أجري "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من أمام سوق "البازار" - أحد الأسواق الحضارية التي تم إنشائها حديثاً بمحافظة بورسعيد حيث أُعلنت محافظة بورسعيد منذ ما يقرب من عامين، أنها خالية من العشوائيات "المساكن غير الآمنة"، بعد إزالة عدد من المناطق كالقابوطي وعزبة أبو عوف وهاجوج والإصلاح والجناين والقنال الداخلي وغيرها.

وبدأت بعد ذلك المحافظة في تنفيذ خطة لتنميط المناطق وإنهاء الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضارية بدلاً منها للقضاء أيضاً على ظاهرة الباعة الجائلين ، وبعد الإنتهاء من منطقة القنال الداخلي العشوائية والتي كان يوجد بها عدد كبير من العشش والمباني العشوائية، تم إنشاء سوق السمك كأحدث الأسواق الحضارية بالشرق الأوسط الخاصة ببيع الأسماك بالجملة والقطاعي.

وعلى غرار سوق السمك تم إنشاء سوق الخضروات والفاكهة "البازار"، بطراز أوروبي كأحد أفضل الأسواق الحضارية للخضروات والفاكهة التي تم إنشاؤها بالشرق الأوسط، ويتم طرح المحال لأهالي بورسعيد عن طريق الغرفة التجارية.