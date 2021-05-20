اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 مايو 2021 08:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد أحدث الأسواق الحضارية الخضروات والفاكهة بالشرق الأوسط فى بورسعيد

الخميس، 20 مايو 2021 04:00 ص
شاهد أحدث الأسواق الحضارية الخضروات والفاكهة بالشرق الأوسط فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجري "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من أمام سوق "البازار" - أحد الأسواق الحضارية التي تم إنشائها حديثاً بمحافظة بورسعيد حيث أُعلنت محافظة بورسعيد منذ ما يقرب من عامين، أنها خالية من العشوائيات "المساكن غير الآمنة"، بعد إزالة عدد من المناطق كالقابوطي وعزبة أبو عوف وهاجوج والإصلاح والجناين والقنال الداخلي وغيرها.
 
 
وبدأت بعد ذلك المحافظة في تنفيذ خطة لتنميط المناطق وإنهاء الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضارية بدلاً منها للقضاء أيضاً على ظاهرة الباعة الجائلين ، وبعد الإنتهاء من منطقة القنال الداخلي العشوائية والتي كان يوجد بها عدد كبير من العشش والمباني العشوائية، تم إنشاء سوق السمك كأحدث الأسواق الحضارية بالشرق الأوسط الخاصة ببيع الأسماك بالجملة والقطاعي.
 
وعلى غرار سوق السمك تم إنشاء سوق الخضروات والفاكهة "البازار"، بطراز أوروبي كأحد أفضل الأسواق الحضارية للخضروات والفاكهة التي تم إنشاؤها بالشرق الأوسط، ويتم طرح المحال لأهالي بورسعيد عن طريق الغرفة التجارية.
 
جانب من احد المحلات بالسوق
جانب من احد المحلات بالسوق

سوق الاسماك المواجه لسوق البازار
سوق الاسماك المواجه لسوق البازار

سوق البازار الجديد ببورسعيد
سوق البازار الجديد ببورسعيد

سوق البازار الحضاري ببورسعيد
سوق البازار الحضاري ببورسعيد

سوق البازار ببورسعيد
سوق البازار ببورسعيد

عدد من الوحدات بالداخل
عدد من الوحدات بالداخل

عدد من وحدات سوق البازار
عدد من وحدات سوق البازار

محلات بسوق البازار
محلات بسوق البازار

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

سوق السمك

سوق البازار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة