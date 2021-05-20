حبس عاطل 4 أيام بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى مدينة نصر

كتب عبد الله محمود - كريم صبحي

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحت إشراف محامي عام القاهرة الجديدة، حبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة كمية كبيرة من المخدرات بقصد الاتجار، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، تفيد بقيام عاطل ترويج الأقراص المخدرة فى دائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى – له معلومات جنائية، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة القسم، وبحوزته "كمية من نبات البانجو المخدر - كمية من مخدر الآيس - كمية من البودر المخدر – عدد من الأقراص المخدرة - هاتف محمول - مبلغ مالى".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.