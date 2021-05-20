"اليوم السابع" يرصد توافد المواطنين لتقى لقاح كورونا بمركز طب الأسرة بالقرنة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

توافد المواطنون على مركز مركز طب الأسرة بمدينة القرنة بالبر الغربى بالأقصر، للحصول على لقاحات كورونا بمعرفة أطباء المركز، حيث التقى "اليوم السابع"، مع فريق أطباء وتمريض المركز خلال تلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا.

وشهدت الأماكن المخصصة لتلقى لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، إقبالا من الشباب والكبار للحصول على اللقاح، خاصةً بعد افتتاح عدد من المراكز الجديدة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للتطعيم، حيث يتم تلقى اللقاح يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءاً داخل تلك المراكز المختلفة.

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان يتم استقبال المواطنين الراغبين فى الحصول على لقاح فيروس كورونا بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، فى الأماكن التالية :- (مركز طب أسرة القرنة بمدينة القرنة - مستشفى العديسات التخصصى بالعديسات - مستشفى حورس التخصصى بأرمنت - مستشفى طيبه التخصصى بإسنا)، يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءَ، وللاستفادة من خدمة تلقى لقاح فيروس كورونا يجب توفير الآتى :- (بطاقة الرقم القومى - أى تقارير طبية (قرار نفقة الدولة ، دفتر التأمين الصحى ، أشعة تحاليل..) خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة).



مواطن-خلال-تلقيه-اللقاح-بالمركز



مسئولي-المركز-خلال-الحديث-لليوم-السابع



مركز-طب-الاسرة-بالقرنة



محرر-اليوم-السابع-مع-مسئولي-المركز



قيادات-المركز-خلال-اللقاء