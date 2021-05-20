اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 مايو 2021 08:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إضاءة أبراج الكويت بعلم فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني

الخميس، 20 مايو 2021 06:00 ص
إضاءة أبراج الكويت بعلم فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني ابراج الكويت
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جرى، أمس الأربعاء، إضاءة أبراج الكويت بعلم فلسطين، تضامنا مع الفلسطينيين حيث من المقرر أن يستمر ذلك طوال فترة الحملة الشعبية التي أطلقتها الكويت لإغاثة فلسطين تحت شعار "نحن بجانبكم"، والتي ستستمر لمدة شهر.

وكانت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية هناء الهاجري، أعلنت أمس عن إطلاق حملة إغاثية شعبية عاجلة لصالح دعم الفلسطينيين.

وقالت الهاجري، في تصريح صحفي بحضور سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، إن "هذه الحملة تأتي في إطار التزام الكويت بمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم خلال الاعتداءات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت الهاجري موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية، لافتة إلى أن الجهات الخيرية الكويتية تنظم، على مدار العام حملات متواصلة بترخيص وإشراف كامل من الوزارة لدعم الشعب الفلسطيني.

 

 

 


أبراج الكويت

الكويت

فلسطين

قطاع غزة

القدس المحتلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصر تسابق الزمن لرفع المعاناة عن فلسطين.. صحف عالمية تشيد بدور القاهرة.. نيويورك تايمز: جهود لوقف إطلاق النار ودعم فرنسى للتحرك المصرى.. جارديان: تهدئة وشيكة.. وأسوشيتيد برس: بايدن تبنى لهجة صارمة مع نتنياهو

الخميس، 20 مايو 2021 01:00 ص

أصغر متطوع مصرى لخدمة مصابى فلسطين: دى أقل حاجة ممكن نقدمها لأشقائنا

الخميس، 20 مايو 2021 12:30 ص

فلسطين وبرنامج "الغذاء العالمي" يبحثان توفير الاحتياجات للأسر المتضررة فى غزة

الخميس، 20 مايو 2021 12:00 ص

بعد رفعه علم فلسطين.. قصة اعتناق بوجبا للإسلام "فيديو"

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:53 م

بيرنى ساندرز يستعد للتقدم أمام الكونجرس بقرار وقف فورى لإطلاق النار فى فلسطين

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:25 م

مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة.. 10 ملايين جنيه دفعة أولى من اتحاد الصناعات لدعم فلسطين.. التبرع بألف طن من السلع الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية.. والاتحاد ينسق مع الحكومة لإرسال المساعدات للأشقاء بالقطاع

الأربعاء، 19 مايو 2021 10:00 م

العالم هذا المساء.. عودة كريم بنزيما لفرنسا.. شوارع بيروت تنتفض تضامنا مع فلسطين.. مصطفى محمد فى "فسحة" بجزر المالديف.. اشتباكات بين متظاهرى نيويورك بسبب أحداث فلسطين ..اكتشاف غواصة غارقة من112عام بمضيق المانش

الأربعاء، 19 مايو 2021 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة