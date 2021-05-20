إضاءة أبراج الكويت بعلم فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني

(وكالات)

جرى، أمس الأربعاء، إضاءة أبراج الكويت بعلم فلسطين، تضامنا مع الفلسطينيين حيث من المقرر أن يستمر ذلك طوال فترة الحملة الشعبية التي أطلقتها الكويت لإغاثة فلسطين تحت شعار "نحن بجانبكم"، والتي ستستمر لمدة شهر.

وكانت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية هناء الهاجري، أعلنت أمس عن إطلاق حملة إغاثية شعبية عاجلة لصالح دعم الفلسطينيين.

وقالت الهاجري، في تصريح صحفي بحضور سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، إن "هذه الحملة تأتي في إطار التزام الكويت بمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم خلال الاعتداءات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت الهاجري موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية، لافتة إلى أن الجهات الخيرية الكويتية تنظم، على مدار العام حملات متواصلة بترخيص وإشراف كامل من الوزارة لدعم الشعب الفلسطيني.