أمين عام الأمم المتحدة: يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية

كتب محمد عبد العظيم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل، لافتا إلى أن الآلاف تركوا منازلهم في غزة وأطفال القطاع يدفعون ثمنا باهظا للأزمة، مضيفًا "يجب التركيز على وقف فوري لإطلاق النار.. يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية".

وأضاف جوتيريش خلال كلمته فى جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أن إسرائيل مطالبة بإيصال الغذاء والدواء إلى غزة، مشيرا إلى أنه يجب حماية المدنيين ووقف القصف العشوائي ضدهم.