أسامة الأزهرى: يأثم الإنسان إثما كبيرا إذا أخل بالضوابط الصحية لمواجهة كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الشيخ أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على إعادة التذكير بأهمية التعامل مع أزمة كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام التام بكل الضوابط الصحية، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وهو يجب وجوبا شرعيا، ويأثم الإنسان إثما كبيرا إذا أخل بالضوابط الصحية بكل وسائل المواصلات وأماكن العمل والشارع وغيرها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أنه أثير لغطا كبيرا حول الإقبال والتعامل مع لقاحات كورونا، مشددا على أنه بأقصى سرعة وكل ما تملكونه من سرعة، بسرعة التقدم بتسجيل الأسماء وتلقى اللقاح.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أنه يستحب الدعاء بأدعية فك الكرب، وهى: "لا إله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض رب العرش الكريم"، مع الذكر باسم الله اللطيف 129 مرة بعد صلاة الصبح و313 مرة على مدار اليوم، حيث أن العدد مقصود وله دلالة، بالإضافة إلى كثرة الاستغفار.