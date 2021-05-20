اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 مايو 2021 09:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ويدعو للسرعة فى التسجيل لتلقى اللقاح..

أسامة الأزهرى: يأثم الإنسان إثما كبيرا إذا أخل بالضوابط الصحية لمواجهة كورونا

الخميس، 20 مايو 2021 12:00 ص
أسامة الأزهرى: يأثم الإنسان إثما كبيرا إذا أخل بالضوابط الصحية لمواجهة كورونا الشيخ أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الشيخ أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على إعادة التذكير بأهمية التعامل مع أزمة كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام التام بكل الضوابط الصحية، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وهو يجب وجوبا شرعيا، ويأثم الإنسان إثما كبيرا إذا أخل بالضوابط الصحية بكل وسائل المواصلات وأماكن العمل والشارع وغيرها. 
 
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أنه أثير لغطا كبيرا حول الإقبال والتعامل مع لقاحات كورونا، مشددا على أنه بأقصى سرعة وكل ما تملكونه من سرعة، بسرعة التقدم بتسجيل الأسماء وتلقى اللقاح.
  
وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أنه يستحب الدعاء بأدعية فك الكرب، وهى: "لا إله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض رب العرش الكريم"، مع الذكر باسم الله اللطيف 129 مرة بعد صلاة الصبح و313 مرة على مدار اليوم، حيث أن العدد مقصود وله دلالة، بالإضافة إلى كثرة الاستغفار.
 

اسامه الازهرى

كورونا

فيروس كورونا

أسامة الأزهرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسامة الأزهرى: الصحابى أبو سعيد الخدرى كان متفانيا فى التعليم والتدربس وصناعة العقول

الأربعاء، 12 مايو 2021 08:23 م

أسامة الأزهرى يكشف مهن صحابة النبى.. ويؤكد: 47 صحابيا عملوا سفراء

الأربعاء، 12 مايو 2021 07:57 م

أسامة الأزهرى: لا يكتمل تدين الإنسان إلا إذا كان صاحب مهنة ويكفى نفسه وما يعول

الأربعاء، 12 مايو 2021 07:52 م

أسامة الأزهري: عرض بانورامي للمعانى الواردة بحلقات برنامج رجال حول الرسول

الثلاثاء، 11 مايو 2021 06:00 ص

أسامة الأزهرى: أم ظفر كانت صورة مبكرة لكوافيرة النساء فى عهد الرسول

الإثنين، 10 مايو 2021 09:38 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة