أخبار البورصة اليوم الخميس 20-5-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 20-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، فيما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.894 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، كونتكت المالية القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، جلاكسو سميثكلاين، العبوات الطبية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، جولدن تكس للأصواف، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العالمية للاستثمار والتنمية، الحديد والصلب المصرية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، كونتكت المالية القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، جلاكسو سميثكلاين، العبوات الطبية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، جولدن تكس للأصواف، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العالمية للاستثمار والتنمية، الحديد والصلب المصرية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

البورصة تربح 6.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، فيما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.894 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، فيما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.894 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 760.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.11%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 45.4 مليون جنيه، 92.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 91.8 مليون جنيه، 669.7 ألف جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13223 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية للصناعات الهندسية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، المجموعة المصرية العقارية، 97 ألف سهم، 720 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، 192 سهم، 452.8 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بنك التعمير والإسكان، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، 50 ألف سهم، 559.3 ألف سهم، 78 ألف سهم، 44 ألف سهم، 6228 سهم، 889.3 ألف سهم، 1.7 مليون سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية للصناعات الهندسية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، المجموعة المصرية العقارية، 97 ألف سهم، 720 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، 192 سهم، 452.8 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بنك التعمير والإسكان، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، 50 ألف سهم، 559.3 ألف سهم، 78 ألف سهم، 44 ألف سهم، 6228 سهم، 889.3 ألف سهم، 1.7 مليون سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، النساجون الشرقيون للسجاد، مصر للفنادق، 3850 سهم، 91 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 24483 سهم، على التوالي. انتجريتيد دياجنوستكس أعلنت إدارة البورصة المصرية، السماح ببدء التداول على الورقة المالية انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي اعتبارًا من اليوم الخميس، بسعر فتح (السعر المرجعي) 3.94 جنيه للسهم (بما يعادل تقريباً القيمة الاسمية للسهم البالغة 0.25 دولار أمريكي بسعر الصرف المعلن في ‏تاريخ الإيداع المركزى للأوراق المالية) وهو الذى لا يجاوز متوسط أسعار اقفالات السهم في بورصة لندن خلال الخمسة جلسات السابقة على التداول (17.25 جنيه للسهم) وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت خلال تلك الجلسة فقط، على ان يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.



سبيد ميديكال أعلنت شركة سبيد ميديكال، موافقة مجلس إدارة الشركة على إدراج أسهم الشركة بسوق دبي المالي على ألا تتجاوز الكمية المراد تحويلها ثلث رأسمال الشركة، وتعيين شركة نعيم للاستثمارات المالية مستشار مالي للإدراج المزدوج لتقديم المشورة الفنية والمالية دون القيام بأعمال تقييم مالي.



أوراسكوم كونستراكشون أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، بلغت قيمة الإيرادات Revenue)) 816.6 مليون دولار، وقيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المجمعة (Consolidated EBITDA) 51.0 مليون دولار في الربع الأول 2021، بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 23.9 مليون دولار في الربع الأول 2021، بلغ الرصيد النقدي الصافي 140.2 مليون دولار في 31 مارس 2021.

بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.4 مليار دولار أمريكي وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8.1 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2021، وبلغت قيمة العقود الجديدة المجمعة 666.4 مليون دولار أمريكي والعقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول 2021.