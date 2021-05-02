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8.5 مليار تكلفة استثمارات بقرى الصعيد ضمن المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

الأحد، 02 مايو 2021 04:30 ص
8.5 مليار تكلفة استثمارات بقرى الصعيد ضمن المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" حياة كريمة
كتبت إيمان على

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تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أعمالها لتطوير القرى من تحسين ورفع المستوى المعيشى للمجتمعات الريفية وإحداث نقلة نوعية بكافة الخدمات، وتعمل المبادرة على تنفيذ برامج تنموية موازية تراعى طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

 

ويستحوذ الصعيد على نصيب الأسد بخطة "حياة كريمة" لتطوير القرى، وكان قد كشف الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، لافتا إلى أنها تبلغ نحو 39 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالى 34%، منها 30 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.

 

كما أشار إلى أنه يتم إعداد تقارير متابعة دورية بشأن الموقف التنفيذى الفعلى لمشروعات المبادرة، لافتا إلى أنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة فى مارس 2021 فإن إجمالى ما تم إنفاقه ضمن المرحلة الأولى للمبادرة على 334 قرية بمحافظات الصعيد حوالى 8.5 مليار جنيه، بنسبة 89% مما تم إنفاقه على قرى المرحلة الأولى.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أن 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) في محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، لافتاً إلى أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، بواقع 97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، 90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، 85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق. 


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