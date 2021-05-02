5 فوائد صحية لتناول الكمثرى.. تحمى من داء السكرى وتحارب تجاعيد البشرة

كتبت ــ مروة هريدى

الكمثرى واحدة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فهى تحتوى على نسبة عالية من الألياف وغنية بمضادات الأكسدة مثل مركبات الفلافونويد التى تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، ويرصد موقع "Healthline" الفوائد الصحية لتناول الكمثرى.

- فيما يلى.. 5 فوائد صحية لتناول الكمثرى:

1- مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية

وذلك بسبب محتواها العالى من الألياف والتى يمكن أن تساعد فى خفض نسبة الكولسترول وضغط الدم.

2- تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2

بالإضافة إلى الألياف، تحتوى الكمثرى أيضًا على مركبات الفلافانول وكلاهما يساعدان فى تقليل مخاطر الإصابة ب مرض السكرى من النوع 2 ، ويرجع ذلك إلى قدرتها على زيادة مقاومة الأنسولين، مما يسهل على جسمك امتصاص الأنسولين والجلوكوز فى مجرى الدم.

3- تقوية جهاز المناعة

الكمثرى غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سى والنحاس، حيث تساعد مضادات الأكسدة هذه جهاز المناعة لديك على العمل بشكل أفضل، وبالتالى تحميك من الأمراض وكذلك تساعد على الشفاء بشكل أسرع.

4- مفيدة لصحة الأمعاء

تحتوي حبة الكمثرى المتوسطة على حوالى 20٪ من الألياف التى نحتاجها يوميًا، ومن المعروف أن الألياف مفيدة ل صحة الجهاز الهضمى ، حيث يساعد ذلك على تغذية بكتيريا الأمعاء الصحية وتنظيفها أيضًا، كما تعمل الكمثرى أيضًا كملين خفيف يمكن أن يساعد فى علاج الإمساك.

5- مفيدة لصحة البشرة

تضمن الألياف الموجودة فى الكمثرى تنظيم مستويات السكر فى الدم، ومن ثم الحفاظ على الكولاجين الموجود فى البشرة من التلف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الكمثرى أيضًا فى مكافحة التجاعيد لاحتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين سى و ك والنحاس وكلها تساعد فى الحفاظ على صحة البشرة ونعومتها وجعلها أكثر إشراقًا.