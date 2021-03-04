أعراض مرض السكرى من النوع 2.. مشاكل المثانة أو الأمعاء علامة للإصابة بالمرض

كتبت مروة هريدى

داء السكرى من النوع 2 هو حالة مزمنة ناتجة عن عدم قدرة الجسم على إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو لا تمتص الخلايا الأنسولين الذى ينتجه الجسم، حيث إن الأنسولين هو المسئول عن تنظيم نسبة السكر فى الدم، وتتسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم فى سلسلة من المشاكل الصحية التى قد لا يمكن السيطرة عليها فى بعض الأحيان، مثل تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبى، وفقًا لما ذكره موقع "express".

هناك أنواع مختلفة من الاعتلال العصبى وتعتمد الأعراض على نوع تلف الأعصاب، حيث وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فإن مشاكل المثانة والأمعاء والمعدة والعين قد تكون ناتجة عن تلف الأعصاب، وعادة ما تكون مشاكل المثانة أو الأمعاء الناتجة عن داء السكرى من النوع 2 على شكل تسرب البول أو الإمساك أو الإسهال.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لمرض السكرى من النوع 2.. ما يلى:

1- الغثيان وفقدان الشهية والقيء.

2- تغييرات فى كيفية تكيف العينين من الضوء إلى الظلام.

3- الضعف الجنسى

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة (NHS) فإن ظهور أحد الأعراض السابقة يتحتم عليك استشارة الطبيب وإجراء فحص الدم، حيث يساعد تشخيص مرض السكرى من النوع 2 مبكرًا والبدء فى العلاج على الفور فى التقليل من خطر التعرض للمشاكل الصحية الأخرى.

ومن المهم إجراء تغييرات فى نمط الحياة لخفض مستويات السكر في الدم خاصة عند اكتشاف الإصابة بداء السكرى من النوع 2، حيث لابد من تجنب الكربوهيدرات فهى أسوأ العوامل المسببة لهذا المرض، لأن الجسم يقوم بتكسير الكربوهيدرات بسرعة ما يترتب عليه زيادة فى نسبة الجلوكوز فى الدم، وتشمل الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات الخبز الأبيض والبطاطا والأرز الأبيض وغيرها.