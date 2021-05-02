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10 صفوف دراسية بدأت إجازة نهاية العام الدراسى.. تعرف عليها

الأحد، 02 مايو 2021 04:00 ص
10 صفوف دراسية بدأت إجازة نهاية العام الدراسى.. تعرف عليها طلاب
محمود طه حسين

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دخلت 10 صفوف دراسية في إجازة نهاية العام الدراسى 202،2021 "الصيف"، وذلك بعد انتهاء امتحانات شهر أبريل الجارى، كأخر امتحان في العام الدراسى الجارى.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الصفوف الدراسية التي بدأت إجازة الصيف هي الصفوف من الأول الابتدائى حتى السادس الابتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى، إضافة إلى الأول والثانى الثانوى، بواقع 10 صفوف دراسية، وأيضا أطفال الروضة.
 
وأوضحت الوزارة أنه تم تقييم الطلاب من خلال امتحانات في الترمين الأول والثانى كانت عبارة عن اختبارات مجمعة، للصفوف من الرابع حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى امتحان مجمع واحد لطلاب الثانوى العام، إضافة إلى تقييم الطلاب في الصفوف الأولى من خلال استمارة التقييم المعتمدة في النظام الجديد.
 
 
واختتم طلاب صفوف النقل (الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي)، امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع فى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا (الشعبة الأدبية).
 
وحضر 2 مليون و88 ألفا و665 طالبا/طالبة بالصف الرابع الابتدائي لأداء الاختبار المجمع من إجمالي 2 مليون و152 ألفا و127 طالبا/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 97.05%.، كما حضر مليون و733 ألفا و380 طالبا/طالبة بالصف الأول الإعدادي من إجمالي مليون و793 ألفا و390 طالب/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.65%.
 
وقررت الوزارة أن تكون امتحانات شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.
 
 

التربية والتعليم

الامتحانات المجمعة

نهاية العام الدراسي

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