وفاة الطالبة الثالثة ضحية انقلاب سيارة بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

توفيت المصابة الثالثة بحادث انقلاب سيارة ملاكى بالزقازيق الذى وقع قبل 5 أيام، وهى الطالبة مايا إيهاب رأفت، متأثرة باصاباتها، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى وفاة ثلاث طالبات ونجاة الرابعة.

يعود الحادث إلى منتصف الأسبوع الماضى، حيث كان أربعة طالبات بالثانوى يستقلن سيارة ملاكي، واصطدمت بالجزيرة الوسطى أعلى كوبرى شرويدة، أدى لانقلابها، وأسفر عن وفاة اثنتي، هما بالصف الأول الثانوى، ونقلت الثالثة وهى بالصف الثالث الإعدادى للعناية المركزة في حالة خطرة وتوفيت مساء السبت، بينما مازالت الرابعة تحت العلاج.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو عبد الرؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة بوقوع انقلاب سيارة ملاكى ناحية كوبرى شرويدة دائرة مركز الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات تصادم سيارة ملاكى بالجزيرة الوسطى، مما أسفر عن انقلاب السيارة ومصرع كل من حنين وائل 17 سنة طالبة بمدرسة الفؤاد الدولية، وحلا محمد والى، الطالبة بالصف الأول الثانوى، وإصابة شقيقتها "نوسة" 13 سنة بسحجات وكدمات، ومايا إيهاب 14 سنة باشتباه نزيف بالمخ، والتي توفيت متأثرة باصابتها، تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وإخطار نيابة مركز الزقازيق.