وزير التعليم العالى يوجه بسرعة الانتهاء من تجهيز مبانى جامعة بنها الأهلية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، برفقة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، واستمع عبدالغفار إلى شرح تفصيلى حول مكونات مبانى الجامعة واطلع على معدلات التنفيذ، موجها بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة مبانى الجامعة وفقا للخريطة الزمنية المحددة، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب.

وأجرى وزير التعليم العالى جولة بمبانى الكليات التى تضم المدرجات وفصول التدريب والمعامل وورش التدريب ومكاتب الإدارية، مشيدًا بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التى تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مؤكدا أن المشروعات القومية التى تشهدها مصر لم تكن لتحدث لولا وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يولى المشروعات القومية فى التعليم العالى والبحث العلمى اهتماما بالغا، ويلبى كافة الاحتياجات لتسهيل مهمة إنجاز المشروعات الجديدة.

جدير بالذكر، أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة 37 فدانا، وتضم عدة مبانى منها، (إدارة الجامعة - مبنى أكاديمى - مبنى الورش - مبنى ريادة الأعمال والابتكار - مبنى المعامل) بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية.

وتقدم الجامعة عدة برامج دراسية مميزة ومنها (هندسة البناء - تنسيق حدائق معمارية - إدارة البناء المستدام والمبانى الخضراء - تخطيط المدن والأماكن العامة - تطوير البرامج والتطبيقات - هندسة الميكاترونكس والأتمتة - الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة - هندسة نظم الاتصالات - الهندسة الطبية - اللغويات الحاسوبية - الواقع الافتراضى والمعزز - هندسة التصنيع/إدارة الإنتاج - الإسكان والتنمية الحضرية - إدارة مشروعات - علم تحليل البيانات - تطوير الأعمال - التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية - الاقتصاد الحسابى - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية - العملات الرقمية - المعلوماتية الطبية الحيوى - طب وجراحة الفم - التكنولوجيا الحيوية الجزئية - تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية - تكنولوجيا المختبرات الطبية - التصوير الطبي).

وتقدم الجامعة عدة برامج دراسية مميزة ومنها (هندسة البناء - تنسيق حدائق معمارية - إدارة البناء المستدام والمبانى الخضراء - تخطيط المدن والأماكن العامة - تطوير البرامج والتطبيقات - هندسة الميكاترونكس والأتمتة - الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة - هندسة نظم الاتصالات - الهندسة الطبية - اللغويات الحاسوبية - الواقع الافتراضى والمعزز - هندسة التصنيع/إدارة الإنتاج - الإسكان والتنمية الحضرية - إدارة مشروعات - علم تحليل البيانات - تطوير الأعمال - التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية - الاقتصاد الحسابى - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية - العملات الرقمية - المعلوماتية الطبية الحيوى - طب وجراحة الفم - التكنولوجيا الحيوية الجزئية - تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية - تكنولوجيا المختبرات الطبية - التصوير الطبي).











