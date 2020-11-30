اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية يوافق على إنشاء جامعة بنها الأهلية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 10:56 م
الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية يوافق على إنشاء جامعة بنها الأهلية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وبحضور الدكتور صديق عبد السلام الأمين العام للمجلس، على إنشاء جامعة بنها الأهلية، ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وقال "السعيد" إن الجامعة تولى ملف الجامعة الأهلية المملوكة لجامعة بنها الحكومية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مساحة حوالى 40 فدانا من أرض الجامعة بالعبور لإنشاء الجامعة الأهلية عليها.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التى استجابت لمبادرة الرئيس بإنشاء الجامعات الأهلية، على الأرض المخصصة للجامعات الحكومية فى المدن الجديدة، مشيرا إلى أن الجامعة تقدمت بملف متكامل لإنشاء الجامعة الأهلية بعد استيفاء جميع ملاحظات اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالجامعة الأهلية من حيث الكوادر البشرية والفنية والإدارية التى تتولى تشغيلها وإدارتها بعد صدور القرار الجمهورى بإنشائها.

وأضاف السعيد أن الجامعة الأهلية تضم كليات وبرامج حديثة وغير نمطية ومرتبطة بسوق العمل ولا تهدف إلى تحقيق الربح، حيث إنها مملوكة لجامعة بنها الحكومية وتهدف إلى إعداد خريج متميز بتكلفة مناسبة وقادر على المنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، مؤكدا أنه فور تشغيل الجامعة الأهلية سوف تستفيد من الإمكانيات البشرية والمراكز المعملية والبحثية بجامعة بنها الحكومية لتحقيق التكامل بينهم.

ووجه رئيس جامعة بنها الشكر للجنة التنفيذية لإعداد ملف جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة الأسبق، وعضوية الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وفريق العمل المعاون لهما.


اخبار القليوبية

اخبار مصر

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

الجامعة الاهلية بالعبور

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

مدينة العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطرى

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:11 م

جامعة بنها تحصل على 3 ميداليات بدورة الجامعات لمتحدى الإعاقة البارالمبية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 01:14 م

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 11:35 ص

جامعة بنها تطلق قوافل طبية وبيطرية وزراعية لقرية كفر منصور بطوخ.. صور

الأحد، 29 نوفمبر 2020 08:54 م

التأديبية تجازى مسئول إدارة قانونية بجامعة بنها و3 محامين آخرين بسبب الإهمال

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 02:57 م

إعداد القادة بجامعة بنها ينظم برنامج تأهيل الفتيات لمجابهة العنف ضد المرأة.. صور

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 01:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة