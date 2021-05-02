مياه أسيوط: 45 ألف عينة للتأكد من جودة المياه خلال شهر

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن قطاع المعامل بالشركة قام بتحليل 45 ألف عينة مياه خلال الشهر الماضي، وقد شملت هذه العينات 38500 عينة كيميائية 6500 عينة بكترولوجية، ضمن منظومة جودة المياه بالشركة.

وأكد أنه يتم مراقبة الجودة من خلال نتائج تحاليل معامل المحطات والمعامل المركزية والرقمية والمعامل المتنقلة والاستجابة الفورية شكاوى العملاء فيما يتعلق بجودة المياه، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس محمد صلاح، أن منظومة جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة بقرار رقم 458 من وزارة الصحة لعام 2007 تأتى على رأس الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأضاف الكيميائي اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة، أنه جارى فى الفترة الحالية تغير الوسط الترشيحى للمحطات، وتغير نقط حقن الكلور والشبه، وتأهيل المروقات وأحواض الشبه والفلاتر، فضلاً عن تنفيذ خرائط Gis lab للمحابس وأبواش الحريق لزوم غسيل الشبكات، وإجراءات ضبط الجودة بالمعامل وتدريب العاملين للفحوصات والتحاليل الكيميائية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.