مياه أسيوط ترفع درجة الاستعداد تزامناً مع أعياد العمال وشم النسيم

كتب أحمد حسن

وأشار إلى جاهزية غرفة عمليات الشركة وفريق الطوارئ ومسئولى الشبكات وفنين الصيانة ومراكز خدمة العملاء والخط الساخن، لتلقى آى شكوى والعمل على حلها فوراً، خاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها .

وأضاف أن العمل مستمر بنظام الدوريات بجميع المواقع التابعة للشركة، ليكونوا على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع أى طارىء واتخاذ الإجراءات الفوريه لحل المشكلة بالاستعانة بمعدات الشركة الحيوية.

ولفت إلى استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التى تتيحها الشركة، منها: الخط الساخن 125، وارقام 01280733990،أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/

والموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى اى شكوى أو الاستعلام عن أي استفسار.