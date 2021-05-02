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مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من ألمانيا.. صور

الأحد، 02 مايو 2021 02:21 ص
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من ألمانيا.. صور وفود سياحية قادمة من المانيا لمطار الغردقة الدولى
كتبت _ رحاب نبيل

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استقبل مطار الغردقة الدولى، مساء آمس السبت، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة SUND AIR الألمانية، والقادمة من مطار دوسلدورف الدولي بألمانيا وعلي متنها 171 راكب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وقام فريق العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي، باستقبال الركاب بالورود والعمل علي سرعة إنهاء إجراءات وصولهم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الركاب.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيا إلي مطار الغردقة الدولي، لنقل الوفود السياحية القادمة إلي مدينة الغردقة.

وفود سياحية قادمة من المانيا لمطار الغردقة الدولى (1)
وفود سياحية قادمة من المانيا لمطار الغردقة الدولى (1)

 

وفود سياحية قادمة من المانيا لمطار الغردقة الدولى (2)
وفود سياحية قادمة من المانيا لمطار الغردقة الدولى (2)

 

وفود سياحية قادمة من المانيا لمطار الغردقة الدولى (3)
وفود سياحية قادمة من المانيا لمطار الغردقة الدولى (3)

 

 


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