مصر للطيران تسير غدا 46 رحلة دولية وداخلية لنقل 2427 راكبا

كتبت ـ رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران غدا الإثنين، 46 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنها ما يقرب من 2427 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (واشنطن، بيروت، بغداد، جوبا، لاجوس، أكرا، لندن، باريس، روما ،موسكو، دبي، أبوظبي، اسطنبول، عمان، الدوحة، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل)، بالإضافة إلي 9 رحلات داخلية إلى كل من، شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2427 راكب.

وكانت مصر للطيران، أعلنت عن تنظيم رحلات جديدة تربط بين مطاري شرم الشيخ والغردقة، ورحلات تربط مطاري أسيوط بسوهاج بأسعار خاصة وبأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300، حيث من المقرر أن تقوم بتشغيل رحلتين أسبوعيا تربط بين مطار شرم الشيخ و مطار الغردقة وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع بأسعار تبدأ من 1200 جنيه شاملة الضرائب، ورحلتين أسبوعيا تربط بين اسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء بسعر 1261 جنيه مصري شامل الضرائب، بالإضافة إلي رحلات مصر للطيران من القاهرة الى أسيوط و سوهاج يومي الأحد والأربعاء بسعر 1533 جنيه مصري شاملة الضرائب.