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مصدر أمنى عراقى: 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة للتحالف فى مطار بغداد

الأحد، 02 مايو 2021 08:50 م
مصدر أمنى عراقى: 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة للتحالف فى مطار بغداد مطار بغداد
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، عن مصدر أمنى عراقى، أن 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة للتحالف في مطار بغداد.

وقال مراسل القناة: إن منظومة الدفاع الجوى في مطار بغداد تصدت لصواريخ الكاتيوشا، وأنه لا حديث عن قتلى أو جرحى في الهجمات الصاروخية على مطار بغداد، مشيرا إلى أن الكاظمى طالب قوات الأمن بملاحقة مطلقي الصواريخ.

وكان السفير البريطانى لدى العراق، ستيفن هيكى، علق على الهجمات الصاروخية التى استهدفت محيط مطار بغداد الدولي في وقت سابق.

وقال هيكى فى تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "لقد هبطت ليلة أمس ليتم إخبارى "إنه لأمر جيد أن رحلتك تأخرت. لقد فاتك للتو سقوط الصواريخ على المطار".

وأضاف "يستحق العراقيون العيش والسفر بسلام. لن يكون العراق مستقرا ومزدهرا طالما استمرت هذه الجماعات المسلحة فى العمل بحرية خارج القانون لنشر الرعب والدمار".

ويوم أمس الخميس، قالت خلية الإعلام الأمين، أن "٣ صواريخ سقطت على محيط مطار بغداد الدولى من أصل ٨ صواريخ، فقد سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزى والثانى قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب فى ساحة فارغة والثالث قرب مقر احد أفواج التدخل السريع".


العراق

مطار بغداد

صواريخ كاتيوشا

اخبار

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