محافظ الشرقية: غلق محطات غسيل السيارات غير المرخصة ورش وتطهير المنشآت والشوارع

الشرقية - فريق المحافظات

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال محطات غسيل السيارات غير المرخصة والتى تعمل بدون عدادات مياه وكهرباء، ويقوم أصحابها بصرف مياه الغسيل الناتج على شبكة الصرف الصحى الحكومية بالمخالفة ، وذلك حفاظاً على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحى بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بعد استقبال واتس آب محافظ الشرقية، لشكوى من أهالى مدينة ديرب نجم تفيد بتضررهم من انتشار مغاسل السيارات غير المرخصة بالمدينة وقيام أصحابها بصرف مياه الغسيل بالشارع وشبكة صرف المدينة .

على الفور، وجه محافظ الشرقية عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمرور على محطات غسيل السيارات بمدينة ديرب نجم لمراجعتها ، والتأكد من حصول أصحابها على التراخيص اللازمة للعمل، وإتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، أنه بفحص الشكوى والمرور على محطات غسيل السيارات بالمدينة ، تبين مخالفة عدد 6 محطات غسيل سيارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها حفاظا على المياه من الإهدار وتطبيق القانون على المخالفين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاعات كهرباء الشرقية وشرطة المسطحات المائية بالمرور على مغاسل السيارات بنطاق المحافظة لمراجعة التراخيص الممنوحة لها والتأكد من إلتزام أصحابها بتركيب عدادى كهرباء ومياه طبقا للأغراض التجارية ورفع الوصلات الخلسة التى يلجأ إليها البعض هروباً من إتباع الإجراءات القانونية، وسرقة المياه، والإستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد المستحقات المقررة قانوناً.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار فى تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والقرى والشوارع والميادين ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحة - الطب البيطرى - الزراعة - التضامن الاجتماعى ) وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنه لضمان سلامة المواطنين وتفعيلاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية أشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بمنطقة وادى النيل بمدينة الزقازيق ، حيث تمت أعمال الرش والتطهير بسويقة حسن صالح والمحلات والمساجد والمدارس وواجهات المنازل بالمنطقة وذلك بإستخدام معدات إدارة الزقازيق الزراعية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة أهالى المنطقة.

أكد وكيل وزارة الزراعة استمرار التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين متلقى الخدمة وللعبور من هذه الجائحة بسلام.



تطهير وتعقيم الشوارع بالشرقية



تطهير وتعقيم الشوارع