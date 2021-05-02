شاهد توريد أطنان القمح لشون وصوامع الأقصر بإجمالى 6.3% من السعة التخزينية

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بشون وصوامع محافظة الأقصر، فعاليات توريد كميات القمح بعد مرور 17 يوماً على التوريد بعد حصاد القمح فى المدن والقرى المختلفة، حيث أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده منذ يوم 15 أبريل الماضى وحتى الآن، هو 2138.487 طن قمح بنسبة 6.3% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار وكيل وزارة التموين، في بيان صحفى، إلى أنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000 طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح إجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

وفى نفس السياق قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولة استهدفت مطحن الاتحاد بالأقصر ومطحن أرمنت ومطحن إسنا، حيث تم التأكد من استمرار العمل بالمواقع التخزينية بالمحافظة بصومعة أرمنت وبنكر إسنا، والتأكد من عمل لجان استلام القمح المحلي، وقدم الدكتور تامر صلاح مختار، خلال جولته الشكر والتقدير لجميع العمال والعاملين الذين يعملون في مثل هذه الظروف من حرارة الجو والصيام، ورغم الإجازة الرسمية وهم يعملون في جد واجتهاد ووجه التحية لهم في عيدهم، كما نبه باتخاذ اللازم في جميع المطاحن لإنتاج دقيق مطابق للمواصفات وإعادة نخل الدقيق قبل تسليمه للمخابز والمستودعات، حيث ورافق وكيل تموين الأقصر خلال جولته، كل من عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، ويوسف حسين مدير مركز المعلومات والمنسق الإعلامي للمديرية.

وخلال جولة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تم سحب عينات مفاجئة من الدقيق والنخالة الناعمة والقمح لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل، كما تم التأكد من استمرار العمل بفروع الشركة المصرية واستلام البدالين ومشروع جمعيتي للمقررات التموينية، ولا سيما في ظل توفر جميع السلع بالجودة والأسعار الرسمية، كما ستقوم الحملات الدورية بمتابعة تلك الأنشطة.



القمح خلال توريده لشون وصوامع الأقصر



القمح يتم توريده بصورة طبيعية فى الأجازات بالأقصر



توريد القمح فى شون وصوامع اسنا وأرمنت



توريد كميات القمح للشون والصوامع بالأقصر



سيارات توريد القمح تصل للشون والصوامع بالأقصر



شون اسنا تستقبل القمح يومياً منذ منتصف أبريل الماضى