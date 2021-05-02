كتبت ـ ريهام الباشا

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 2-5-2021، أمام الجنيه المصرى، نظرا للعطلة الرسمية بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.81 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك مصر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:





سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



51.81 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



49.04 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



49.03 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس



51.90 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



49.03 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



49.08 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



48.48 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.