أسعار العملات اليوم الأحد 2-5-2021 بالبنوك المصرية

كتبت ـ ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 2-5-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة ىالرسمية بالبنوك اعتبارا من الخميس الماضى الموافق 29 أبريل وحتى الاثنين الموافق 3 مايو، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، كما ثبت سعر اليورو مسجلا 18.75 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.54 جنيه للشراء، 21.92 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من الخميس الماضى الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021.

قرار البنك المركزى جاء بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، ويُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.





ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.75 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.54 جنيه للشراء، 21.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 49.04 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.