تموين قنا: توريد 57238 طن قمح للصوامع والشون وزيادة وارد العام الحالي

قنا صابر سعيد

أعلنت مديرية التموين بقنا، عن توريد 57238 طن و264 كيلو قمح للصوامع والشون علي مستوي محافظة قنا بداية، وتضاعف الكميات وزيادتها عن وارد العام الماضي، بناءً علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه في الأول من مايو تم توريد 10423 طنا و881 كيلو جرام لصومعة قنا المعدنية، و12098 طنا و100 كيلو جرام لصومعة قوص المعدنية و16975 طنا و891 كيلو جرام لصومعة الترامسة، و17830 طنا و572 كليو جرام لصومعة المراشدة .

وأضاف أحمد السيد، أنه تم توريد 70 طنا و892 كيلو جرام من القمح لشونة فرشوط، وأيضا 30طنا و596 كيلو جرام لشونة قوص و33 طنا و328 كيلو جرام للبنك الزراعي.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلي أن سعر أردب القمح المحلي لموسم 2021 بلغ 725 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراطا، وبواقع 715 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا وبواقع 705 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراطا.