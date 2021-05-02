تعرف على الاحتياطات اللازمة لعلاج مرضى الربو حال الإصابة بفيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

تعتبر معالجة نوبة الربو بشكل فعال، خاصة في المرضى المصابين بفيروس كورونا، أمرًا بالغ الأهمية في إنقاذ الأرواح، فالربو وهو حالة ضيق الشعب الهوائية التي تحمل الهواء إلى الرئتين، لا تجعل التنفس صعبًا فحسب، بل يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى أزيز وضيق في الصدر وضيق في التنفس وسعال.

وقد أدت جائحة كورونا إلى تفاقم حالة مرضى الربو فقط لأنهم أكثرعرضة للإصابة بالفيروس، ويمكن أن تؤدي فيروسات الجهاز التنفسي إلى ظهور أعراض الربو وتفاقمها، وإذا كان الشخص يعاني من الربو غير المتحكم فيه، فقد يصاب بأعراض حادة من كورونا أو يواجهها.

يمكن أن يعني الربو غير المتحكم فيه أنه سيكون هناك بالفعل التهاب في الرئتين وأن الشعب الهوائية ستتعرض للخطر، لذلك في كثير من الحالات ، قد يؤدي فيروس كورونا إلى الالتهاب الرئوي والتليف (جدران الرئة السميكة والصلبة) أو أمراض الجهاز التنفسي الشديدة الأخرى.



مرضى الربو وفيروس كورونا

علاج نوبات الربو لدى المصابين بفيروس كورونا



وكشف الأطباء بالهند وفقا لتقرير موقع "thehealthsite" كيفية التعامل مع نوبة الربو ما خاصة إذا كان المريض غير متأكد مما إذا كان بسبب الربو أو كورونا.

في حالة إصابة مرضى الربو بفيروس كورونا يجب الاستمرار في استخدام أجهزة الاستنشاق وموسعات الشعب الهوائية بالإضافة إلى الأدوية الأخرى وفقًا للجدول الزمني.

تعد البخاخات مفيدة جدًا مرة أخرى في التعامل مع التشنج القصبي الناتج عن فيروس كوفيد، ويمكن لمرضى الربو استخدام البخاخات بسهولة، مع أو بدون المنشطات، للمساعدة في تخفيف احتقان الصدر.

التطعيم مهم لتقليل المضاعفات



وشدد الأطباء على ضرورة التطعيم، حيث قالوا: "يجب تطعيم جميع مرضى الربو فوق سن 18 عامًا للوقاية من الآثار المميتة للفيروس حتى في حالة إصابتهم".

ولن يساعد التطعيم في الحماية من الفيروس فحسب، بل سيساعد أيضًا في تقليل شدة الأعراض.

احتياطات لمرضى الربو



بعض الإجراءات التي يجب على مرضى الربو اتباعها للحفاظ على سلامتهم هي كما يلي: