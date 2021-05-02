انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يهبط 2 دولار فى البرميل

كتبت مروة الغول

شهدت أسعار النفط اليوم الأحد 2-5-2021، انخفاضا مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث تراجع سعر البرميل ما يتراوح بين 1- 2 دولار فى أعلى معدل انخفاض منذ مايقرب من شهر.

وسجل خام برنت 66.78 دولارا للبرميل مقابل 68.27 دولارا للبرميل في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي.

وانخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ 63.85 دولارا للبرميل مقابل 64.55 دولارا للبرميل في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وكان تقرير لمنظمة الدول للعربية المصدرة للنفط "أوبك"، ذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض الطلب العالمى على النفط خلال الربع الأول من عام 2021 ليصل إلى نحو 93 مليون برميل يوميا، أى بنسبة تراجع تبلغ 1.2% مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث يتوقع ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 0.8 % ليصل إلى نحو 43.3 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع انخفاض طلب باقى دول العالم بنسبة 2.8% ليصل إلى نحو 49.7 مليون برميل يوميا.