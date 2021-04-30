اليوم السابع
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ارتفاع أسعار النفط بتعاملات نهاية الأسبوع وخام برنت يسجل 68.27 دولارا للبرميل

الجمعة، 30 أبريل 2021 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط بتعاملات نهاية الأسبوع وخام برنت يسجل 68.27 دولارا للبرميل نفط
كتبت مروة الغول

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شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة 30-4-2021، ارتفاعًا مع نهاية تعاملات الأسبوع، وتخطى سعر البرميل 68 دولارًا. 
 
وسجل خام برنت 68.27 دولارًا للبرميل مقابل 67.95 دولارًا للبرميل في تعاملات أمس الخميس، ويأتي ذلك وفقًا للعقود الآجلة. 
 
بينما سجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.55 دولارا للبرميل مقابل 64.84 دولارا للبرميل  في أسعار أمس. 
 
ويتوقع خبراء باستمرار ارتفاع أسعار النفط ليتخطى حاجز 70 دولارا للبرميل، وذلك بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي فرضتها أزمة كورونا، خلال العامين الماضي والحالي. 

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