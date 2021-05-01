اليوم السابع
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أسعار النفط السبت 1 مايو 2021.. وخام برنت يهبط من أعلى مستوياته فى 6 أسابيع

السبت، 01 مايو 2021 02:19 م
أسعار النفط السبت 1 مايو 2021.. وخام برنت يهبط من أعلى مستوياته فى 6 أسابيع النفط
كتبت مروة الغول

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هبطت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع وفق إغلاق السوق أمس الجمعة 30 أبريل مع تقليص المستثمرين مراكزهم بعد بيانات ضعيفة بشأن واردات اليابان من الخام، ومخاوف حيال الطلب على الوقود في الهند، حيث تقفز الإصابات بفيروس كورونا.
 
وسجل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط وخام برنت القياسي العالمي أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أسابيع، لكنهما ينهيان الشهر على مكاسب بحوالي 6% و8% على الترتيب.
 
والطلب على الوقود حول العالم متباين مع ارتفاع الاستهلاك في الولايات المتحدة والصين في حين تستأنف دول أخرى الإغلاقات لوقفالمعدل المتزايد للاصابات بالفيروس.
 
وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.31 دولار، أو 1.9%، لتسجل عند التسوية 67.25 دولار للبرميل في أخر يوم لتداول العقود تسليم يونيو، وهو السعر المستمر معنا اليوم السبت 1 مايو لعدم وجود تداولات، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو 1.43 دولار، أو 2.2%، لتبلغ عند التسوية 63.58 دولار للبرميل وفق إغلاق السوق أمس.
 
 

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