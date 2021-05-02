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اللجنة السودانية العليا لاتفاق السلام تبحث عملية تنفيذه ومعوقاتها

الأحد، 02 مايو 2021 09:00 م
اللجنة السودانية العليا لاتفاق السلام تبحث عملية تنفيذه ومعوقاتها محمد حمدان دقلو
الخرطوم (أ ش أ)

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 بحثت اللجنة السودانية العليا لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، سير تنفيذ الاتفاق والمعوقات التي تواجهه.

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بكامل عضويتها، بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، ومشاركة أطراف العملية السلمية.

وقال نور الدائم محمد طه الناطق الرسمي باسم اللجنة، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في تشكيل القوة المشتركة فورا، وأشاد ببعض الأطراف التي سلمت كشوفاتها الخاصة بذلك.

وأضاف أن الاجتماع وجه بالإسراع في دفع الاستحقاقات المالية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وأشار إلى تشكيل عدد من اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام في المسارات المختلفة، موضحا أن المجتمعين هنأوا منى أركو مناوي، بتعيينه حاكما لإقليم دارفور.

 

 


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