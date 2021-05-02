البابا تواضروس فى عيد القيامة: الحياة غالية فيجب الالتزام بإجراءات الوقاية (فيديو)

كتب: محمد الأحمدى

نشر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد 2021، ويوجهها قداسة البابا تواضروس الثانى سنويًّا لأبنائه فى المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية سريعة لهم.

ونُشِرَت الرسالة مترجمة لعدد من اللغات هى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهولندية واليونانية والسويدية والنمساوية والإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفليبينة والتيجرانية والأمهرية.

وفى سياق متصل، أكد البابا تواضروس الثانى فى ختام عظته بالجمعة العظيمة التى صلَّاها قداسته فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال قداسته: "نشكر الله أنه يعطينا الفرصة رغم الوباء والموجة الثالثة، أرجوكم الالتزام الكامل وخط الوقاية الأول أمام هذا المرض اللعين الذى أصاب عشرات الملايين هو الكمامة وغسل اليدين والبعد عن الزحام ونجلس في مكان جيد التهوية ويكون طعامنا صحي ولا تتهاون وصلي من أجل الذين انتهت حياتهم بسبب الفيروس ومن أجل المرضى الله يشفيهم، الحياة غالية فانتبه، سوف نصلى الآن الساعة الثانية عشر ونلتزم بأماكنا حتى نهاية الصلوات ونصلي من أجل كل أحد وأخواتنا المرضى لأجل أن يشفيهم الله ويفرحوا بالقيامة".