الكنائس تحتفل بعيد القيامة المجيد مساء اليوم.. البابا تواضروس يصلى القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. وأعداد محدودة بالأسقفية بسبب انتشار فيروس كورونا.. واحتفالات الإنجيلية بدون جمهور حرصا على صحة الجميع

كتب ـ محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والأسقفية والطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة، حيث يتذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد 3 أيام من صلبه وموته كما هو مسطور فى العهد الجديد، ويطلق على عيد القيامة عدة أسماء من بينها "عيد الفصح القبطى"، وعيد القيامة القبطى، وعيد القيامة المجيد، وهو واحد من أكثر الأيام القبطية الأرثوذكسية التى يحتفل فيها المسيحيون فى مصر.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز احتفالات الكنائس فى مصر اليوم السبت.

احتفال الكنيسة الأرثوذكسية

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية أنها ستحتفل بعيد القيامة مساء السبت، حيث يلقى البابا تواضروس الثانى عظته فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويتضمن البرنامج قداس عيد القيامة، بالإضافة إلى بعض الألحان والصلوات.

وكان البابا تواضروس الثانى أكد فى ختام عظته بالجمعة العظيمة التى صلَّاها قداسته فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال قداسته: "نشكر الله أنه يعطينا الفرصة رغم الوباء والموجة الثالثة، أرجوكم الالتزام الكامل وخط الوقاية الأول أمام هذا المرض اللعين الذى أصاب عشرات الملايين هو الكمامة وغسل اليدين والبعد عن الزحام ونجلس في مكان جيد التهوية ويكون طعامنا صحي ولا تتهاون وصلي من أجل الذين انتهت حياتهم بسبب الفيروس ومن أجل المرضى الله يشفيهم، الحياة غالية فانتبه، سوف نصلي الآن الساعة الثانية عشر ونلتزم بأماكنا حتى نهاية الصلوات ونصلي من أجل كل أحد وأخواتنا المرضى لأجل أن يشفيهم الله ويفرحوا بالقيامة".

احتفال الكنيسة الأسقفية

أعلنت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية احتفالها بعيد القيامة ليلة الأول من مايو فى صلوات قداس العيد بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك لنقل الصلوات والاحتفالات التى تتم مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى.

ويترأس قداس العيد الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية بأعداد محدودة تناسب ظروف حظر التجمعات تجنبا لوباء كورونا كما تحظر الكنيسة الدخول بلا كمامات.

احتفال الطائفة الأنجيلية

وقال يوسف إدوارد المنسق الإعلامى للاحتفال: "إنه بناءً على توجيهات الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التى يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، على أن يتم بث الاحتفال على التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة فعاليات الاحتفال من المنزل".

وأضاف "إدوارد" أن برنامج الاحتفال يبدأ بصلاة افتتاحية لنائب رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر، ومجموعة من الترانيم، وبعدها صلاة للقس عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة في مصر، ثم كلمة للقس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وقراءة كتابية للقس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وكانت الطائفة الإنجيلية بمصر أعلنت في وقت سابق، على صفحتها الرسمية، عن استقبال وسائل الإعلام المختلفة لتغطية فعاليات الاحتفال، على أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.