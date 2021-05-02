اليوم السابع
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الإمارات تحدث إجراءات السفر الخاصة بالحاصلين على لقاح كورونا

الأحد، 02 مايو 2021 08:16 م
الإمارات تحدث إجراءات السفر الخاصة بالحاصلين على لقاح كورونا لقاح كورونا
(أ ش أ)

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أعلنت "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي "، اليوم /الأحد/، عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمطعمين من المواطنين والمقيمين في الإمارة على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من يوم غد /الإثنين/.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأنه وفقا للإجراءات المحدثة فيتطلب من المطعمين القادمين من الدول (الخضراء) إجراء فحص PCR عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الدول الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 5 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الرابع من الوصول.

ويطبق البرتوكول على جميع المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يوما أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق "الحصن".

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من مواطنين ومقيمين بالإمارة، فيتطلب من غير المطعمين القادمين من الدول (الخضراء) إجراء فحص PCR عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي بالإضافة إلى إجراء فحصين إضافيين في اليوم السادس واليوم الـ 12 .

كما يتوجب على غير المطعمين القادمين من الدول الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام و من ثم إجراء فحص آخر في اليوم الثامن.

 


 

 

 


الإمارات

فيورس كورورنا

لقاح كورونا

أبو ظبي

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