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إصابة رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية فى ليبيا بفيروس كورونا

الأحد، 02 مايو 2021 02:14 م
إصابة رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية فى ليبيا بفيروس كورونا لقاح كورونا
كتب أحمد جمعة

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أصيبت رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية فى ليبيا إليزابيث هوف، اليوم الأحد، بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال مكتب المنظمة فى بيان صحفى أن اليزابيت أجرت اختبار الـ " بى سى آر" الخاص بكوفيد_19 وكانت النتيجة إيجابية، علمًا بأنها كانت قد تلقت مؤخرًا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

 

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن (هوف) حاليًا لا تعانى من أية أعراض وتمضى فترة العزل الذاتى المنزلى لمدة أسبوعين.

 

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كوفيد-19 وكذلك الاستمرار فى اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة. 


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