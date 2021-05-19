وزير السياحة والآثار يتفقد جناح مصر بمعرض "إكسبو دبى"

كتب محمد أسعد

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار برفقة السفير أشرف الديب قنصل مصر العام بإمارة دبي إلى معرض "إكسبو دبي 2020" لزيارة وتفقد الجناح المصري المشارك بالمعرض، والذى خُصص الجزء الأكبر منه لإلقاء الضوء على السياحة والآثار فى مصر.

ويتواجد الجناح المصري المشارك بالمعرض في منطقة الفرص والتي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس أهمية الجناح المصرى، ويتمثل هدف الوزارة من المشاركة فى هذا الحدث هو تحقيق مفهوم التكامل مع العالم نحو مستقبل أفضل، من خلال المبادرات التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة.

كما تم مراعاة إبراز هوية مصر في تصميم الجناح المصري بالمعرض من الداخل والخارج من خلال المضمون المعروض به، كما أنه تم نقش رموز الكتابة الهيروغليفية على واجهة الجناح المصري من الخارج.

وتستهدف المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي، والذي من المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر 2021 وسيستمر لمدة 6 أشهر، استعراض إمكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصرى، وهو الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على دعم جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، كما سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.