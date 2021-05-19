تعرفى على فوائد ممارسة رياضة المشى خلال فترة الحمل؟

ندى سليم

ممارسة رياضة المشي خلال فترة الحمل تساعد الأمهات الحوامل على مرور تلك الفترة الصعبة بسلام، لأن ممارسة الرياضة هي الطريقة الوحيدة لجعل جسمك أكثر صحة، وقد تحجم بعض النساء الحوامل عن ممارسة الرياضة خوفًا من التعب أو القلق من أن التمارين يمكن أن تضر بالجنين، لكن الدراسات تشير إلى أن هناك العديد من الفوائد للتمارين الرياضية للحوامل، بدءًا من تخفيف الألم، وتحسين لياقة المرأة الحامل، مرورا إلى المساعدة في إجراء عملية الولادة بسلاسة، ومنع حدوث مضاعفات أثناء الحمل.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع تايمز اوف انديا، فمن أبرز فوائد رياضة المشي للحامل فيما يلي:

1. تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

التمارين الرياضية مهمة بالتأكيد للوقاية من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك مرض السكري، فى ظل ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الحمل، لذا يمكن أن يقلل المشي أثناء الحمل من خطر الإصابة بهذا المرض.

وممارسة الرياضة مثل المشي تخفض نسبة الجلوكوز في الدم، مما يعني أن الجسم لا يحتاج إلى إنتاج الكثير من الأنسولين الإضافي لتنظيمه.

2. الحفاظ على الوزن

المشي مفيد للمرأة الحامل فى الحفاظ على وزن صحي، حيث يمكن للمشي الروتيني أن يحافظ على وزن الأم والطفل تحت السيطرة، وأظهرت دراسة جامعة كوليدج دبلن أن معظم النساء تكتسب ما بين 12 إلى 16 كيلوجرامًا من وزن الجسم قبل الحمل، ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي اكتساب الوزن الزائد إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات لكل من الأم والطفل ويمكن أن يؤدي إلى شيء أكثر خطورة، مثل مرض السكري، ولكن يساهم المشي فى حرق السعرات الحرارية ويحافظ على الوزن.

3. تقليل التوتر

يساهم المشي للحوامل فى تخفيف التوتر الناتج عن التغيرات الهرمونية التى تؤدى إلى تقلبات المزاج من السعادة والفرح إلى القلق والاكتئاب، يمكن للمشي مثل أي رياضة أخرى أن يفرز مادة الإندورفين، وهي مواد كيميائية يمكن أن تخفف من حدة التوتر.

4. تقليل مخاطر تسمم الحمل

مقدمات الارتعاج هي إحدى مضاعفات الحمل التي يشير إليها ارتفاع ضغط الدم وزيادة البروتين في البول، لذا يساعد المشي في الحفاظ على وزن صحي للجسم ويقلل من مستويات الكوليسترول، وبالتالي موازنة مستويات ضغط الدم أثناء الحمل، لذا يمكن أن يقلل المشي من خطر الولادة المبكرة التي تحدث بسبب مقدمات الارتعاج.

5. يخفف الألم

يمكن أن يساعد المشي في تخفيف الألم وعدم الراحة خلال فترة الحمل، حيث يساعد شد الساقين أثناء المشي أيضًا على تخفيف الألم.