10 نصائح للتحكم فى الغضب.. منها النفس العميق والمشى والاستماع للموسيقى

كتبت مروة هريدى

أكثر الأشخاص هدوءًا واتزانًا قد يواجه نوبات من الغضب، وهو شعور ينبغى مواجهته واللجوء إلى طرق للسيطرة عليه وإدارته، وإليك بعض النصائح التي يمكنك من خلالها الحفاظ على هدوئك حتى عندما تشعر بالغضب، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز اوف إنديا".

- فيما يلى.. 10 نصائح للتحكم فى الغضب والحفاظ على هدوئك:

1- أخذ نفس عميق

عندما تسيطر عليك مشاعر الغضب خذ قسطًا من الراحة، حيث يساعدك أخذ أنفاس عميقة على إرخاء عضلاتك وتهدئة أعصابك أيضًا.

2- المشى

يساعدك على التحكم فى غضبك، فهو لا يريح كل عضلاتك فحسب، بل يساعدك أيضًا على الهدوء، إلى جانب ذلك يمنحك أيضًا الوقت للتفكير بعملية والمصالحة مع النفس.

3- هدئ نفسك بالكلمات

عندما يغرق عقلك بأفكار مزعجة ولا يوجد شيء يمكنك القيام به، فمن المحتمل أن تكون غاضبًا جدًا، في مثل هذه الأوقات يمكنك البحث عن الراحة بالكلمات، حيث تعد الكلمات أو العبارات مثل "استرخِ" و "خذ الأمور بسهولة" و"ستكون على ما يرام " كلها أمثلة جيدة تساعد فى التهدئة.

4- الاستماع إلى الموسيقى

إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تهدئة نفسك هي الاستماع إلى الموسيقى، حيث يمكن أن تساعدك الألحان الهادئة وكلمات الأغاني المريحة على الاسترخاء والراحة.

5- شد عضلاتك

يمكن أن يسبب الغضب شد عضلاتك ويثير نوبات الغضب، ومع ذلك قم ببعض تمارين الإطالة واسترخاء المفاصل لتقويم مجموعات العضلات المتوترة.

6- اقض بعض الوقت بمفردك

إذا كنت خُضت شجارًا شخصيًا أو أثناء مكالمة فمن المهم أن تأخذ بعض الوقت لتكون بمفردك، ادخل إلى غرفة هادئة وتجنب وجود أشخاص بجوارك، سيمنحك هذا السلام الذي تحتاجه والوقت للتفكير في الأمر بالكامل.

7- تدوين المشاعر

عندما تكون غاضبًا من فعل شخص ما يمكنك دائمًا أن تكتبه، حيث إن تدوين مشاعرك وعواطفك يزيل بعض العبء الذهني والتوتر، إنه بديل للهروب ويمكن للعملية أن تهدئك.

8- تحدث إلى صديق موثوق به

يمكنك دائمًا التعبير عن مشاعرك الفورية لهذا الصديق المقرب لك، حيث تعد المشاركة والتحدث مع شخص ما عما تشعر به دائمًا طريقة مفيدة للتنفيس عن غضبك.

9- تدريب العقل على رؤية الجانب الإيجابى

كل عملة لها وجهان، فقد تكون غاضبًا من شيء يمكن أن يكون ناتجًا عن سوء الفهم لذلك حاول ألا تصل إلى نتيجة فورية، بدلاً من ذلك حاول مناقشة هذا الأمر مع الطرف الآخر.

10- كن متعاطفا مع الشخص

لا توجد طريقة أفضل للبقاء هادئًا من التعاطف مع الشخص، في حين أنه ربما يكون قد أصابك بخيبة أمل إلى مستويات لا يمكن تصورها، إلا أنه من خلال وضع نفسك في مكانهم يمكنك العثور على أرضية مشتركة.