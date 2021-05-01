اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير البترول ينهي تكليف محمد صادق من رئاسة المصرية لخدمات الغاز

السبت، 01 مايو 2021 01:48 م
وزير البترول ينهي تكليف محمد صادق من رئاسة المصرية لخدمات الغاز وزارة البترول
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إنهاء تكليف المهندس محمد على أحمد صادق سيد من القيام بأعمال وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الغاز وإعارته للعمل بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول إعتبارا من 28 إبريل 2021 وتكليفه للقيام بأعمال وظيفة المدير العام التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات البترولية ( نبسكو ) إعتبارا من 22 مايو 2021 ( تاريخ بلوغ شاغلها السن القانوني للتقاعد ) . 
 
كما أصدر المهندس طارق الملا تعديلا لقرار المهندس  عمرو أحمد فتحي عبد الغنى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الغاز إعتبارا من 28 إبريل 2021 .

البترول

الغاز

وزارة البترول

الشركة المصرية لخدمات الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة