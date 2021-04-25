وزير البترول يصدر حركة تنقلات واسعة وتكليفات بشركات القطاع

كتبت - مروة الغول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير بشركات القطاع البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات بشركات قطاع البترول ، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وضمت الحركة كلا من: منهم المهندس مجدي عبد الفتاح نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع وعضوا في المجلس التنفيذي للهيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول ، والمحاسب عادل فاروق نائبا لرئيس الشركة للشؤون المالية والتجارية وعضو مجلس الإدارة في شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول ، والمهندس معتز خليل نائبا لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات وعضو مجلس الإدارة في شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والمهندس أيمن محمود رئيسا لمجلس إدارة شركة التعاون للبترول.

‏وهشام فتحي رئيسا لمجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول المهندس ،و مبروك عبد الله رئيس لمجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول ،و مهندس نائل عبد الرحمن رئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للتشغيل والصيانة المشروعات إيبرون ،المهندس أحمد فؤاد رئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية بترومنت، ‏ و المهندس أحمد بهجت رئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية للبترول .



