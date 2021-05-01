اليوم السابع
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مياه المنيا: شحن عدادات الكارت عن طريق فورى وغرفة طوارئ استعدادا للأعياد

السبت، 01 مايو 2021 12:46 م
مياه المنيا: شحن عدادات الكارت عن طريق فورى وغرفة طوارئ استعدادا للأعياد المهندس ياسر أحمد الشهاوى
كتب أحمد حسن

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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن أحد مزايا العدادات مسبقة الدفع استمرار الخدمة دون انقطاع خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية، لافتا إلى إمكانية شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال منافذ فورى المنتشرة بأنحاء المحافظة.
 
وأضاف أن التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع يأتى ضمن خطة الشركة  للتحول الرقمى وميكنة الخدمات فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
 
وأشار رئيس شركة مياه المنيا، إلى تشكيل غرفة طوارئ بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة، استعدادا لأعياد العمال والقيامة وشم النسيم، وذلك بمشاركة القطاعات الرئيسية بالشركة وفروعها بكافة المراكز والإدارة العامة للأمن والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية وخدمة المواطنين.
 
وأوضح أن خطة الطوارئ تشمل منظومة الجودة والمعامل المركزية ومعامل المحطات لافتا أن الشركة لديها معامل متنقلة ومجهزة لرفع عينات المياه من أطراف الشبكات والمنازل، وتحليلها حال ورد أى شكاوى تتعلق بنوعية وجودة المياه.
 
وأكد الشهاوى استمرار العمل بكافة محطات الشركة طوال ال٢٤ ساعة واستقبال كافة شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن عن طريق الإتصال من الرقم الأرضى ١٢٥ أو موبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦أو ٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣ والواتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ أو من خلال تطبيق 125 كما يمكن للمواطنين التواصل مع الشركة من خلال الموقع الإلكترونى https://miniawater.com/homeأو صفحة الشركة على  الفيس بوك شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.
 
وذكر رئيس شركة مياه المنيا، أن خطط الطوارئ والأزمات تأتى ضمن  تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

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