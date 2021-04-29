اليوم السابع
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مجلس إدارة "مياه المنيا" يجتمع لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد

الخميس، 29 أبريل 2021 08:32 م
مجلس إدارة "مياه المنيا" يجتمع لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد اجتماع مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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اجتمع مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا برئاسة المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيرس كورنا المستجد، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021/2022 بما فى ذلك خطط الإحلال والتجديد والصيانات الدورية للمحطات والإجراءات التى يتم اتخاذها لتأهيل المحطات للحصول على الشهادة الدولية فى الإدارة الفنية المستدامة TSM.

 

كما تم مناقشة ما تم إنجازه من تركيب عدادات بالمحطات لمعرفة كمية المياه المنتجة، حيث تم الانتهاء من تركيب أكثر من 85% من إجمالى محطات المياه.

 

وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى أعمال التطوير لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.


مياه الشرب

فيروس كورونا

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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