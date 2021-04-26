اليوم السابع
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مياه المنيا: 2 مليون جنيه دعم لعدد من القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:15 ص
مياه المنيا: 2 مليون جنيه دعم لعدد من القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" المهندس ياسر أحمد الشهاوى
كتب أحمد حسن

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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إن الشركة تنفذ حاليا أعمال مد وتدعيم لخطوط المياه قطر 4 بوصة بقريتى السلام والنجاح (سيوه) بمركز بنى مزار لمسافة 5 آلاف متر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.
 
وأضاف الشهاوى أن الأعمال التى يتم تنفيذها فى هذه القرى تصل تكلفتها الإجمالية نحو 2 مليون و100 ألف جنيه، لخدمة سكان مركز بنى مزار.
 
وتابع أن الشركة مستمرة فى إنجاز هذه الأعمال تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
 

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