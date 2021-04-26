مياه المنيا: 2 مليون جنيه دعم لعدد من القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"

كتب أحمد حسن

وأضاف الشهاوى أن الأعمال التى يتم تنفيذها فى هذه القرى تصل تكلفتها الإجمالية نحو 2 مليون و100 ألف جنيه، لخدمة سكان مركز بنى مزار.

وتابع أن الشركة مستمرة فى إنجاز هذه الأعمال تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.